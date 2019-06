Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha deciso di mollare la presa su Hysaj, terzino albanese in uscita dal Napoli. Il giocatore, infatti, pur essendo un pupillo di Sarri è valutato 25 milioni di euro dal club azzurro, cifra che i bianconeri non hanno intenzione di investire sull'esterno destro. Cifra che potrebbe però essere sborsata da parte dell'Atletico Madrid, che vuole il terzino. Pure da tempo. Hysaj coronerebbe così il desiderio di andare in una squadra che gli permetta di vincere e di arrivare a livelli più alti rispetto al Napoli, mentre De Laurentiis incasserebbe una discreta somma per un calciatore scontento.