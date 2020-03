Il futuro di Elseid Hysaj sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il terzino albanese è rientrato nelle rotazioni di Gennaro Gattuso, dimostrando di essere all'altezza della rosa, ma secondo il proprio agente, non sembrano esserci possibilità di permanenza. Ecco quanto ha dichiarato a Radio Punto Nuovo Giuffrida, procuratore di Hysaj: "​Hysaj è un giocatore che per tre anni è stato il migliore in A ed ha dimostrato di essere di alto livello in questo periodo con Gattuso, sia in campionato che nelle Coppe. E', però, quasi impossibile che resti al Napoli; è giusto separare le strade". Sul giocatore, resta vigile anche l'occhio della Juventus.