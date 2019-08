La Juventus torna in corsa per Elseid Hysaj. L'addio ormai imminente di Joao Cancelo in direzione Manchester City mette Fabio Paratici in allerta, alla ricerca di un valido sostituto sulla fascia destra. Nel caso in cui non dovesse andare in porto lo scambio con Danilo, torna di moda il nome del terzino albanese, che con Maurizio Sarri ha vissuto ottime stagioni a Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, ci sono anche Roma e Tottenham su Hysaj, in una corsa a tre ancora lontana dal risolversi.