non si ferma più. L’attaccante classe 1995 della Juventus Women, dopo il gol realizzato nella gara di esordio delle Olimpiadi contro gli Stati Uniti, ha messo a segno un'altra rete anche nella seconda sfida del girone tra la sua Svezia e l’Australia.La Hurtig ha segnato il gol del momentaneo 2-2 al 52′, realizzando così il secondo gol in due partite alle olimpiadi. Una rete fondamentale che ha lanciato la rimonta della Svezia: la partita è infatti terminata 4-2 per la nazionale del Nord Europa.