ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ɢᴏ, ʜᴜʀᴛɪɢ!!



Congratulations to Lina for scoring @svenskfotboll's third goal in their emphatic 3-0 win over the USA! #Tokyo2020 #ForzaJuve pic.twitter.com/EghTr96fIa — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 21, 2021

La Juventus Women ha mandato un messaggio per congratularsi con, autrice di un gol con la nazionale svedese nella partita d'esordio alle Olimpiadi. L’attaccante bianconera, infatti, ha messo a segno il gol del definitivo 3-0 per la sua Svezia contro gli USA con un bel colpo di testa.La società bianconera ha pubblicato il seguente messaggio sui canali Twitter:"Congratulazioni a Lina per aver segnato il terzo gol della Svezia nella loro enfatica vittoria per 3-0 sugli USA".https://twitter.com/JuventusFCWomen/status/1417793580832366596?s=20