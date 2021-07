Congratulations to Lina Hurtig for her call-up to the Swedish national team for the Olympics! Best of luck!





rappresenterà la Juventus alle prossime Olimpiadi. L'attaccante bianconera classe '95, arrivata a Torino un anno fa, è stata convocata dalla Svezia come ha confermato anche un tweet del club che le fa i complimenti: "Congratulazioni a Lina Hurtig per la sua convocazione in nazionale svedese per le Olimpiadi!". Nella sua prima stagione con la Juve l'attaccante ha totalizzato 7 gol in 15 presenze.