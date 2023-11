Hummels, quando girava con la maglia della Juve

Mats #Hummels in maglia #Juve al recente Rolling Loud Festival! Gli piace proprio, dato che non è la prima volta che la indossa! A meno che non sapesse già qualcosa e volesse proporsi... pic.twitter.com/ryct2mKqrU — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) July 14, 2023

Passano gli anni, marimane un difensore assolutamente affidabile, come sta dimostrando questa sera con la maglia del Borussia Dortmund contro il Milan, in Champions League.Mats, celebre figura nel panorama calcistico tedesco, ha accumulato numerosi successi indossando le divise del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. È stato un pilastro importante per la nazionale tedesca durante la vittoria nella Coppa del Mondo del 2014 in Brasile. In un video che è circolato in estate sui social, Hummels è ritratto al Rolling Loud, uno dei più grandi festival mondiali interamente dedicati all'hip-hop. Nel video, il calciatore del Borussia si mescola tra la folla, dimostrando il suo spirito festoso, indossando una maglietta bianconera.