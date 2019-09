Un tifoso speciale, che ha subito qualche 'influsso' da chi mastica la materia. In Cina c'è un supporter della Juve che ha visto tanto calcio e conosciuto un po' di protagonisti della stessa squadra bianconera: parliamo di Ian, 11 anni, figlio maggiore di Hulk. Sì, proprio l'attaccante brasiliano, oggi allo Shanghai SIPG, grande amico di Douglas Costa e anche di Danilo. Da come evidenziato dalla mamma Iran, Ian non si stacca mai dalla sua maglia bianconera: è un tifoso vero, 'autentico' come scrive Tuttosport sul proprio sito. Ah, e con il pallone tra i piedi si è già mostrato di livello. Sogna le orme del padre: oggi in Cina, ma con un gran passato in Europa.