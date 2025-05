Huijsen: 'Vogliamo fare la storia. Prezzo? Sta a voi giudicare'

AFP via Getty Images

Ancora una voltaè stato protagonista con ilnella vittoria contro l'Arsenal. L'ex difensore della Juventus ha parlato ai microfoni di AS dopo la partita: "Vogliamo fare la storia , perché durerà per sempre. Spero che possa essere così. Sono tre punti molto importanti, tre punti d'oro . Per quanto ne so, il Bournemouth non ha mai battuto l'Arsenal due volte nella stessa stagione. Prima di oggi, non avevamo mai ottenuto un punto qui. A livello personale? Ovviamente, sono molto contento , ma dobbiamo continuare a lavorare. Una piccola rimonta è sempre apprezzata, e contro una squadra così importante è molto importante".

Futuro Huijsen, le parole del difensore

Sul futuro e la possibilità di lasciare il Bournemouth facendo fare un grande incasso al club, Huijsen ha risposto così: "Non lo so... Sono un tipo 'tranquillo' , come quando festeggio. Non ci penso molto. Ogni giorno vado ad allenarmi, a giocare le partite, e sono felice. Mi diverto e non ci penso. Sta a voi giudicare; io non ci penso, sono concentrato sul Bournemouth . Stiamo facendo un'ottima stagione. Abbiamo già battuto il record di punti e vogliamo ottenere il maggior numero possibile di punti in questa stagione".