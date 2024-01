Le parole dia Mediaset: HUIJSEN - "Ogni tanto penso di parlare bene italiano, magari non lo è. Mi fate sempre le stesse domande e ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti. Anche a gennaio, penso a Sergio Oliveira o Llorente o altri. In portoghese diciamo che fare le cose bene e velocemente è impossibile, io lavoro per fare il meglio a Roma nelle condizioni in cui sono".