Huijsen va al Real Madrid? L'allenatore non chiude: 'Parlatene con lui...'

AFP via Getty Images

Il futuro di Dean Huijsen

Il Bournemouth si trova di fronte a una delle sfide più importanti della sua storia recente. Attualmente decimo in Premier League, a soli cinque punti dalla zona Champions, le Cherries si preparano per un appuntamento cruciale: i quarti di finale di FA Cup contro il Manchester City, in programma domenica.Il tecnicoha parlato in conferenza stampa della difficoltà dell'incontro e della possibilità di ripetere l'impresa del novembre scorso, quando il Bournemouth riuscì a sconfiggere il City in campionato. "Quel giorno siamo stati perfetti, ma ora la situazione è diversa. Dovremo giocare al massimo delle nostre capacità per avere una chance di batterli di nuovo" ha dichiarato l'allenatore spagnolo.Tra i protagonisti della stagione del Bournemouth c'è, difensore in prestito dalla Juventus, che ha recentemente debuttato con la nazionale spagnola. Iraola ha elogiato la crescita del giovane talento: "Non siamo sorpresi dalle sue prestazioni, è migliorato tantissimo e ha affrontato alcuni degli attaccanti più forti della Premier con grande personalità".Sul futuro del giocatore, accostato al Real Madrid, il tecnico è stato laconico: "Se rimarrà con noi? Dovete chiederlo a lui". Una risposta che lascia intendere come il destino del difensore possa essere ancora tutto da scrivere.