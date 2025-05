Huijsen, Tiago Pinto sicuro: 'Tra due anni sarà il miglior centrale al mondo'

AFP or licensors

Le parole di Pinto su Huijsen

, ex dirigente di Roma e Benfica, ha parlato ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio nel documentario “Bournemouth, don’t call it Cinderella anymore”, esprimendosi anche sull'ex Juventus che in questa stagione è stato grande protagonista in Premier League."Quando è arrivato a Roma, due giorni dopo i suoi compagni mi chiedevano dove lo avessi trovato uno così. Per me oggi è uno dei cinque migliori difensori centrali del mondo e in due anni sarà il migliore. Prendere Huijsen è come prendere un biglietto della lotteria sapendo che è già vincente”, le dichiarazioni di Pinto.

Sono tanti, però, gli aspetti che lo hanno portato ad avere questa fiducia nei confronti del centrale spagnolo classe 2005: “Dean, anche per “colpa” della sua famiglia, è cresciuto per essere il numero 1: ha una mentalità pazzesca, una fiducia in se stesso pazzesca, è un ragazzo molto intelligente, parla cinque lingue e ha un supporto incredibile da parte della sua famiglia. Non può andare male”.