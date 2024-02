Huijsen ha rinnovato con la Juventus

Huijsen, come funziona il prestito alla Roma

È ufficiale il cambio di nazionalità di Dean. Il centrale difensivo della, in prestito dalla, può considerarsi uno spagnolo a tutti gli effetti, grazie al decreto reale 200/2024. Huijsen si è trasferito in Spagna all'età di cinque anni, quando fece tappa con la famiglia a Marbella. I suoi primi passi nel mondo del calcio sono stati con il Malaga, prima del trasferimento alla Juventus avvenuto l'anno scorso.- Fino a questo momento, Huijsen ha vestito la maglia dell'Olanda, arrivando a giocare nell'under 19. Dopo il cambio di nazionalità, il difensore avrà modo di essere convocato dalla Spagna. L'intento di Santi Denia è quello di averlo tra i disponibili per i match che l'under 21 giocherà contro la Slovacchia e il Belgio, rispettivamente il 22 e il 26 marzo prossimi.Come riporta questa mattina Goal, Dean Huijsen , prima del suo passaggio in prestito alla, ha rinnovato il suo contratto con lafino al 2028.Deanè giunto alla Roma dalla Juventus tramite un prestito oneroso dal valore di 650mila euro. Questo prestito, però, è privo di opzioni di acquisto permanente, pertanto il giocatore farà ritorno alla sua squadra madre al termine della stagione. Tuttavia, esiste una clausola intrigante: dopo la sua decima presenza con la maglia giallorossa, sarà applicato uno sconto di 200mila euro sulla somma totale del prestito.