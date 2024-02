Juventus, il piano per Huijsen e Soulé

Soulé, cosa succederà a giugno

I numeri di Soulé

23 partite

10 gol

2 assist

3 ammonizioni

92% dei minuti giocati

Huijsen, il futuro tra Roma e Juve

I numeri di Huijsen tra Juve e Roma

9 partite

2 gol

3 ammonizioni

16% dei minuti giocati

Matiase Dean, dopo aver condiviso a Torino l’avventura in Next Gen e i primi passi con la Juventus dei grandi, hanno deciso di mettersi alla prova andando momentaneamente via in prestito. A circa 700 chilometri di distanza dalla Continassa. L'argentino è sbarcato a Frosinone alla fine del mercato estivo; Huijsen invece si è trasferito a Roma a gennaio. A giugno torneranno a casa e diventeranno manna dal cielo per il futuro. Sia Huijsen che Soulé hanno trovato la felicità in terra laziale. I valori dei due giocatori in prestito stanno lievitando. Se continuano così le referenze che riporteranno a Torino saranno ottime e laci penserà bene prima di venderli, scrive la Gazzetta dello Sport. Offerte ne arriveranno certamente ma la Signora le prenderà in considerazione solo in un secondo momento. Prima vuole capire se possono diventare una risorsa per il futuro non necessariamente dal punto di vista economico, ma in campo.Soulé tornerà all'Allianz Stadium da avversario domenica; poche settimane fa ha detto no alla ricca offerta dell'Arabia Saudita. Vuole essere protagonista nel calcio che conta e farlo magari proprio con la Juve. A fine campionato infatti tornerà da Massimiliano Allegri con l’intenzione di giocarsi le sue carte.ha trovato un tecnico che gli ha dato fiducia e che ha saputo esaltare le sue caratteristiche, mentre in una Juventus che gioca con il 3-5-2 avrebbe faticato a trovare spazio. Il suo valore è schizzato alle stelle e si parte da una base non inferiore ai 35 milioni di euro.Huijsen invece nella prima parte di stagione faceva ancora la spola tra Next Gen e prima squadra, collezionando solo una manciata di minuti contro il Milan. Doveva anche lui trasferirsi al Frosinone; poi è arrivata la chiamata di José Mourinho che ha cambiato tutto.non è stato un problema però. Il nuovo tecnico della Roma punta forte sull'olandese. Per Huijsen ( che giocherà ufficialmente per la Spagna ) adesso la quotazione s’aggira intorno ai 30 milioni.