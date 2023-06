Il giovane talento della Juve Next Gen, Huijsen, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida contro il Sassuolo.SULLA SQUADRA - 'Siamo convinti che se facciamo una buona gara possiamo vincere. Sono tornato un po’ più maturo dalla Next Gen, così come gli altri. Siamo convinti di vincere'.MONTERO – 'A me come difensore ha dato tanto, su come posizionarmi e cose del genere. Anche in campo è duro, ma fuori è gentile ed è una brava persona'.