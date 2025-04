Huijsen si sbilancia sul suo futuro: le parole e la verità sulla clausola

Le parole di Huijsen sul futuro

Gli spagnoli di El Chiringuito hanno intervistato, talentuoso difensore classe 2005 che la scorsa estate laha ceduto al Bournemouth a titolo definitivo per ottenerne un tesoretto da reinvestire sul mercato.Ora, dopo una stagione da protagonista in Premier League, il giovane spagnolo è finito nel mirino delle big europee, pronte a lottare per accaparrarselo la prossima estate. Un tema, questo, che ha trattato nel corso della sua intervista: "Molte squadre mi vogliono? Non lo so.? Si tratta di una grande squadra e ogni giocatore vuole giocare il più in alto possibile. Non lo so. Vedremo. Sergio Ramos è il mio idolo fin da quando ero piccolo. Ho un contratto fino al 2028 e ho una clausola rescissoria. A quanto ammonta? La verità è che non lo so molto bene. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto… Vai al Real Madrid. Ho riso. Cosa gli dovevo dire? Ancelotti è un ottimo allenatore. Non è al Real Madrid per niente. Merita un riconoscimento".