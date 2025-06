Huijsen si presenta al Real Madrid: 'Il giorno più bello della mia vita, sono nel miglior club al mondo'

AFP via Getty Images

Le parole di Huijsen

Dean Huijsen, ex difensore di Juventus e Roma, ha parlato durante la sua presentazione come nuovo calciatore del Real Madrid. Le dichiarazioni dell'olandese:"È il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui. Darò tutto per la squadra. Perché ho scelto il 24? Era quello disponibile. Le altre offerte? Il Real Madrid è il miglior club del mondo e non ce n'è un altro come lui. Penso che mi troverò molto bene con il calcio di Xabi. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e sono felice di fare tutto il possibile per aiutare.

Per me, esordire con la nazionale è un sogno. E firmare per il Real Madrid è un sogno. Penso di aver dimostrato di essere pronto. Se posso dare una mano in qualsiasi modo, sono qui. E la sfida è chiara: voglio vincere tutto. Sono molto ambizioso. Ramos è il mio più grande idolo, il miglior difensore centrale della storia. Non sceglierei solo una cosa".