Un bel pensiero quello di Dean, che tramite le sue Instagram stories ha voluto salutare e ringraziare a modo suo Matteo, ormai ex capo scout dellache ha avuto il merito di portare a Torino lui e altri giovani talenti come Kenan Yildiz. "Grazie di tutto e buona fortuna per questa tua nuova avventura. Ti voglio bene", ha scritto il difensore olandese classe 2005. Tognozzi è stato scelto come nuovo direttore sportivo del, in Spagna.