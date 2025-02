Huijsen, Rugani e la gestione Djalo: si poteva davvero fare diversamente?

ZUMAPRESS.com



Si poteva trattenere Huijsen alla Juventus?

Si poteva fare davvero diversamente? Tutti lo dicono, nessuno va però oltre il ragionamento più banale e lineare.Sulla carta, non fa una piega. Ma nelle pieghe c'è invece il ragionamento di Cristiano Giuntoli e della Juve, che deve andare oltre le frasi fatte, spesso anche figlie di valutazioni direttamente o indirettamente condizionate da altre situazioni.Partiamo allora dall'olandese, che al- non certo alla Juventus - sta dimostrando di essere un giovane di ottima prospettiva.



Le situazioni Rugani e Djalò

E allora perché la Juve, pur consapevole della sua bravura, l'ha lasciato andare? Perché si era rotto qualcosa, ed era pure piuttosto chiaro. Dean aveva rifiutato un affare fatto con il Frosinone per proseguire il suo percorso di crescita alla Roma, ammaliato da Mourinho. Una mossa che non aveva certamente trovato la sponda bianconera, mai realmente felice di chi gravitava attorno al ragazzo.Per quanto riguarda, anche qui i ragionamenti sono stati molto semplici. Per l'italiano è stato un discorso tecnico ed economico, un risparmio che ha dato più potere sul mercato alla, che aveva altre priorità rispetto alla difesa.Per Djalò, invece, in estate c'è stata la lunga incognita fisica: doveva andare a giocare e lo sta facendo al Porto.