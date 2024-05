Laha avuto chiare le potenzialità di Deanfin dall'estate del 2021, quando lo ha acquistato dal Malaga all'età di sedici anni, superando la concorrenza del Real Madrid. Dopo essere stato incluso nella squadra Under 17, il difensore centrale si è guadagnato un posto nella prima squadra di Massimiliano Allegri nel giro di due anni, facendo progressi rapidi non solo nelle categorie giovanili, ma anche nel contesto professionistico.Huijsen ha avuto modo di esordire in Serie A, ottenendo l'approvazione di tutti per le sue prestazioni, incluso il suo debutto al San Siro contro il Milan. Il suo talento non è passato inosservato, suscitando interesse da parte di diverse squadre, tra cui il Frosinone che a gennaio si è dimostrato interessato ad aggiungerlo alla propria rosa.Tuttavia, laha valutato attentamente il suo valore e ha deciso di non concedere un diritto di riscatto quando lo ha ceduto in prestito alla Roma per 650 mila euro. Questo dimostra quanto la Juventus sia consapevole del potenziale die intenda gestire con attenzione la sua crescita e il suo sviluppo.