Deansi racconta tra passato, presente e futuro. Il difensore olandese della Juventus (classe 2005) ha dichiarato in un'intervista a Voetbalzone: "Sono cresciuto in Spagna. Con la famiglia andavamo sempre in vacanza a Marbella, poi i miei genitori hanno trovato un lavoro lì e così ci siamo rimasti. Io ho frequentato una scuola inglese. Da bambino giocavo in attacco, poi mi hanno arretrato in difesa. A 10 anni sono entrato nel settore giovanile del Malaga, abbiamo giocato diversi tornei contro grandi club come Barcellona, ​​​​Real Madrid e Juventus. Mi sono anche allenato con la prima squadra. Un dirigente bianconero è venuto in Spagna a casa nostra per presentarmi il loro progetto, poi sono andato a Torino con i miei genitori a vedere il centro d'allenamento della Juventus".- "Mi voleva pure il Real Madrid, ma ho preferito andare in Italia anche perché è una grande scuola per i difensori. All'inizio è stato difficile, non ero abituato ad allenamenti così duri. Poi ho imparato la lingua e le cose sono andate meglio. Ho iniziato con l'Under 17, poi ho fatto solo due mesi con l'Under 19 perché sono andato meglio del previsto e da due mesi faccio parte dell'Under 23. Mai nessuno ci era riuscito così presto alla mia età. Allegri mi ha fatto allenare con la prima squadra insieme ai calciatori che vedevo solo nei videogiochi. Tutti top player, ma in particolare mi ha impressionato Dybala, è davvero molto bravo. Ho marcato anche Vlahovic, Morata e Chiesa. Quindi è stata piuttosto dura"."Ho parlato per una ventina di minuti con De Ligt, peccato che sia andato al Bayern Monaco perché mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Il paragone con lui non mi mette troppa pressione, anzi penso che sia fantastico. Van Dijk è fortissimo nell'uno contro uno e ha un fisico straordinario. Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos. Anche se abbiamo perso la finale, è stato bellissimo giocare con l'Europeo Under 17 con la nazionale olandese. Teoricamente in nazionale potrei giocare anche per la Spagna, ma al momento non ci penso e gioco per l'Olanda. Sono nato ad Amsterdam, in Olanda la mia squadra preferita è l'Ajax".- "Il mio contratto scade a giugno 2024, ma abbiamo già concordato la data per firmare il rinnovo fino al 2027. Nella prossima stagione sarò promosso in prima squadra o sarò ceduto in prestito a un'altra squadra di Serie A o B per giocare con più continuità. Tra noi calciatori non abbiamo parlato della penalizzazione in classifica, per me non cambia nulla. Se la Juve dovesse essere retrocessa in Serie B, per me potrebbe essere l'occasione perfetta per andare in prima squadra e poi tornare in Serie A l'anno dopo. A Torino sto benissimo e non avrebbe senso cambiare squadra. Il club ha un piano chiaro per il mio futuro. Sogno di diventare un grande calciatore, vincendo Champions League e Mondiale o Europeo".