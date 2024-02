La Roma vorrebbe trattenerlo, perché lui è ambizioso e vorrebbe avere la certezza di trovare spazio da subito, ma la Juventus ha messo in chiaro di voler puntare con forza su di lui, definendo quel rinnovo di contratto impostato già nelle settimane precedenti alla decisione del prestito. Huijsen si è legato alla Juve fino al 30 giugno 2028, prolungamento che prevede anche un sensibile aumento dell'ingaggio rispetto al precedente rinnovo che lo scorso giugno aveva firmato. Da qui si riparte, con tante cose ancora da decidere quando sarà terminata la stagione. Alla Continassa il piano è chiaro: il centrale classe 2005 saldamente al centro del progetto tecnico, per lui è previsto un ruolo nelle rotazioni bianconere già in vista della prossima stagione o al massimo in quella successiva. A meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile che possa convincere la Juve a privarsi del gioiello pescato dal Malaga a soli 16 anni e che sia gradita ovviamente anche al giocatore. La base d'asta in tal senso sarebbe non inferiore ai 30 milioni, niente che possa spaventare i club che stanno mettendo gli occhi su di lui, in Premier come in Liga e nel resto d'Europa.