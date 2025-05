Huijsen al Real Madrid, è UFFICIALE: il comunicato e i dettagli dell'operazione

AFP via Getty Images

è ufficialmente un nuovo giocatore del. I Blancos hanno infatti ufficializzato l'approdo in quel di Madrid del difensore classe 2005, che sarà di fatto il secondo colpo dell'era Xabi Alonso dopo l'arrivo di Trent Alexander-Arnold.Le Merengues hanno finalizzato l'operazione per il centrale difensivo messosi in luce quest'anno in Premier League coprendo il pagamento della clausola rescissoria da 58 milioni di euro presente nel contratto che legava Huijsen al Bournemouth.Sbarcato a Madrid nelle scorse ore, l'ex difensore della Juventus ha svolto il tradizionale iter delle visite mediche, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Real Madrid.

Il comunicato

"Dean Huijsen (Amsterdam, Paesi Bassi; 14/04/2005) è un nuovo giocatore del Real Madrid. La nostra squadra rafforzerà la sua linea difensiva con un giovane talento che, a 20 anni, è già un nazionale spagnolo e ha giocato a livello professionistico nella Serie A italiana e nella Premier League.Acquistato dal Bournemouth, il difensore centrale è uno dei candidati al premio di miglior giovane giocatore della Premier League per la stagione 2024-25.Huijsen ha esordito con la nazionale spagnola lo scorso marzo. Si è formato nelle giovanili del Malaga e nel 2021 ha firmato per quelle della Juventus, dove ha esordito in prima squadra in una partita contro il Milan. Successivamente ha trascorso mezza stagione in prestito alla Roma prima di unirsi definitivamente al Bournemouth".