Quanto guadagna la Juventus dal trasferimento di Huijsen al Real Madrid?

Dopo una sola stagione incambia nuovamente maglia e, soprattutto, campionato. Il difensore centrale classe 2005, nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo, è diventato infatti un nuovo giocatore delI Blancos, infatti, hanno versato nelle casse del Bournemouth 59.5 milioni di euro, ovvero l'intero ammontare della clausola rescissoria presente nel contratto che legava, fino a pochi minuti fa, il calciatore al club di Premier League che, meno di un anno fa, l'aveva prelevato dalla Juventus.Dal trasferimento in Spagna di Huijsen, però, anche in club bianconero passa all'incasso, grazie alla percentuale legata alla rivendita del calciatore che era stata inserita al momento del passaggio di Huijsen dalla Juve al Bournemouth.

Huijsen al Bournemouth: le cifre

Huijsen al Real Madrid: quanto guadagna la Juve

La Juventus, lo scorso 30 luglio, aveva ceduto Huijsen al Bournemouth per 15.2 milioni di euro più 3 di bonus, assicurandosi anche una percentuale di rivendita pari al 10% in caso di futura cessione del calciatore. Scenario che si è di fatto concretizzato a dieci mesi di distanza.Il Real Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Huijsen pagando i 59.5 milioni della clausola rescissoria nelle casse del Bournemouth. Di questa cifra, di fatto molto vicina ai 60 milioni, il 10% andrà alla Juventus come pattuito da contratto. Morale della favola, i bianconeri incasseranno quasi 6 milioni di euro dal nuovo trasferimento del difensore cresciuto nel settore giovanile bianconero.