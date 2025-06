Dean Huijsen: 'Alla Juventus ho imparato molto, sono esperti in difesa. Mbappé? Vedrete domani...'

AFP or licensors

Huijsen verso Real Madrid-Juventus

ha parlato in vista del match di domani tra, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco le sue dichiarazioni ai media presenti all'allenamento dei Blancos, compresa la tv ufficiale del club.- "Siamo preparati e fiduciosi. Vogliamo vincere. L'obiettivo è arrivare in buona forma fisica e alzare il trofeo. Qui vogliamo sempre vincere. È un piacere avere Carvajal ad allenarsi con noi, è fondamentale".- "Sono felice. C'è sempre margine di miglioramento. Spero che lo vedremo domani. Devo giocare. Farò tutto quello che mi chiederanno. Adoro giocare a calcio. Il mio segreto è questo: non mi importa, gioco a calcio e basta".

- "Lo vedrete domani. Ma credo che stia bene".- "Ho imparato molto lì. Sono esperti in difesa. Sono molto grato".- "Fede è un grande giocatore e un ottimo compagno di squadra. Apprezzo il complimento".- "Ci sono un sacco di battute, sono tutte persone molto simpatiche. Rido e faccio anche qualche battuta a mia volta".