Huijsen potrebbe già giocare contro la Juventus al Mondiale per Club: lo scenario

AFP or licensors

Dean Huijsen ha lasciato la Juventus all'inizio della stagione appena trascorsa. Il difensore non era partito per il ritiro bianconero in Germania, per poi essere ceduto alper poco più di 15 milioni. Una scelta più volte al centro di dubbi e critiche, soprattutto per il potenziale espresso (e ancora da esprimere) del giocatore.Ne ha approfittato il Real Madrid, che prima del termine di quest'annata si è assicurato Huijsen, acquistandolo. Il classe 2005 è diventato così il difensore più pagato della storia del campionato spagnolo a soli 19 anni. L'ex bianconero giocherà con i Blancos già dalla prossima stagione e ha firmato fino al 2030.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

La sua avventura partirà già dal Mondiale per Club, eil Real Madrid è stato inserito nel gruppo H, che si incrocerà proprio con il girone G, in cui si trovano i bianconeri con