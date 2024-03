In casa Juve si continua sempre a lavorare sul fronte mercato, con il nome di Teun Koopmeiners che alimenta da tempo i sogni e le speranze del popolo bianconero. Per arrivare al talento dell’Atalanta però bisognerà inserire una contropartita, perché difficilmente la Vecchia Signora sborserà circa 60 milioni di euro cash. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, in queste ore sta prendendo quota l’idea di un possibile scambio con Dean Huijsen, che rientrerà dal prestito con la Roma al termine della stagione in corso.