Dean Huijsen: 'Yildiz è il mio migliore amico, ha la testa per arrivare in alto. Allegri speciale, al Bournemouth un bel progetto con i giovani'

Le parole di Huijsen

Elogiato dache ha assicurato di vederlo tra un paio di anni come il miglior difensore centrale al mondo , l'ex Juventussi è raccontato ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, nel documentario “Bournemouth, don’t call it Cinderella anymore”, tra passato, presente e futuro: "Se non fossi stato un calciatore avrei fatto l’imprenditore. Oggi voglio vincere tutto. Io e Yildiz? Siamo migliori amici: ci sentiamo spesso", le sue parole.- "Faccio la mia vita, semplicemente gioco a calcio. Non penso molto ad altro. Il mio esordio tra i professionisti a San Siro? Ero tranquillo e felice di poter esaudire il mio sogno".

- “Qui c’è un grande progetto, ci sono giocatori giovani. Il nostro modo di giocare "senza paura" ci aiuta, si è visto durante l’anno”.- “Allegri, Mourinho e De Rossi sono speciali. Calcisticamente ho imparato molto da Bremer e Mancini. Dybala e Lukaku sono insegnanti di vita”.- “Abbiamo un gruppo dove parliamo. Kenan ha un grande potenziale, fa delle giocate fuori dal normale. Ha la testa per poter arrivare in alto”.- “Ho un modello di vita che si avvicina al loro, anche nella cultura. I miei genitori sono olandese, ma io mi sento spagnolo”.