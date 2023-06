Intervenuto ai microfoni de La Casa di C, Donny Huijsen, padre di Dean, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo di contratto del difensore olandese.'Siamo contenti per questo rinnovo. La Juventus è un grande club, ma è anche un ambiente caldo, familiare. Ci troviamo bene qui. Allegri? Ora starà a Dean impressionarlo. Deve iniziare ad allenarsi prima degli altri, ma per una settimana ha deciso di riposarsi completamente. Mi ha detto: ‘Papà, non chiamarmi’ ed è partito. Fa bene, perché, lo nutro a pane e calcio. Parliamo, analizziamo le situazioni, andiamo sul campo. Ad esempio, sin da bambino l’ho allenato a diventare ambidestro: infatti, il gol spettacolare da fuori area contro il Foggia l’ha segnato di sinistro, che non sarebbe il suo piede forte. Non sente la pressione. E l’età non lo spaventa. In Olanda c’è un detto che gli ripeto sempre: “Se sei abbastanza bravo, sei abbastanza vecchio”. Ora è cresciuto anche fisicamente, ha consapevolezza del proprio corpo e di come usarlo al meglio. E ha una bella testa: si allena tanto e cura l’alimentazione'.