Continua il momento positivo per la, uscita vittoriosa dallo scontro con la Pro Vercelli e che continua a tenere vivo il sogno della qualificazione ai play-off. Uno dei protagonisti dei ragazzi di Brambilla è sicuramente l'olandese Dean, difensore di spessore e con grandissimi margini di crescita, oltre ad aver un gran fiuto del gol. A parlare della sua crescita e di quello che sarà il futuro del classe 2005 è stato suoDon Huijsen, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Dean ha sempre giocato in difesa. Il primo anno è, dopodichè è passato in difesa dove è poi esploso definitivamente'.'La squalifica gli ha impedito di giocare ed è stato molto dispiaciuto per non aver potuto dare il suo contributo alla squadra'.'La Juve gli piace tantissimo. E' un club caloroso e che lo ha accolto benissimo dal primo giorno.e al momento non pensa minimamente a fare nuove avventure'.'I suoi esempi sono stati sempre i grandi difensori: Ramos,, De Ligt, Van Dijk'.ed è stato molto amichevole e cordiale con lui. Lo allena a migliorarsi e sono sicuro che crescerà molto'.