Huijsen, ora c'è il Real Madrid: 'Per me è un onore'

AFP via Getty Images

Le parole di Huijsen sulla Juventus

Continua il momento d'oro di, che sta attirando sempre di più l'attenzione degli appassionati di calcio (e ovviamente degli addetti ai lavori) con prestazioni di livello, fino alla convocazione nella Nazionale spagnola al posto dell'infortunato Inigo Martinez con cui ieri sera ha addirittura esordito in Nations League, riscuotendo ancora una volta grandi apprezzamenti.Nei giorni scorsi avevano fatto rumore le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca relative all'addio alla, che lo ha scaricato la scorsa estate e che ora, forse, ne sente un po' la mancanza: "Se si è comportata male con me? Forse. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato, e posso capire che volessero vendermi o qualsiasi cosa servisse alla società l'estate scorsa, ma sono arrivato il primo giorno dopo le vacanze estive e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto, poi mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni, dai tempi dell'U17, e volevo solo avere una chance con la prima squadra della Juve".

L'interesse del Real Madrid

La percentuale della Juve sulla rivendita di Huijsen

Il giovane difensore, insomma, è già un rimpianto per il mondo bianconero, che ora non può far altro che assistere inerte all'interessamento nei suoi confronti nientedimeno che di una big del calcio mondiale come il. "È un onore sapere che un club così importante come il Real Madrid è interessato a me, penso solo a chiudere bene questa stagione e poi vedremo quando sarà il momento", ha sostenuto a tal proposito Huijsen ieri sera, dopo la partita giocata con la Spagna sul campo dell'Olanda.Una (magra) consolazione per la Juventus? Il 10% sulla sua futura rivendita, che potrebbe avvenire a una cifra importante considerando che solo la sua clausola di rescissione ammonta a 50 milioni di euro.