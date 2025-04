Huijsen, le big europee pronte a scatenare un'asta: quanto vale ora l'ex Juventus

AFP via Getty Images

Quanto vale ora Huijsen

Nell'Europa calcistica si preannuncia un'asta per, il giovane difensore che laha venduto la scorsa estate al Bournemouth per appena 15 milioni di euro e che ora, secondo i dati Transfermarkt, ne vale più di 40. Già da tempo, infatti, si parla di un interessamento concreto per lui da parte del, ma il quotidiano inglese The Indipendent parla anche diche starebbero lavorando sottotraccia per arrivare a lui nei prossimi mesi, non appena prenderà il via la sessione di calciomercato.

Secondo le indiscrezioni, ci sarebbero diversi club disposti pure a pagare almeno la cifra della clausola rescissoria, di quasi 60 milioni di euro, cosa che fa capire quanto Huijsen sia ambito in tutto il continente dalle big. E quanto, forse, per la Juventus sia già un rimpianto, soprattutto alla luce dei tanti infortuni che hanno martoriato la difesa fin da inizio stagione.