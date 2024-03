Dean, nonostante la sua giovane età, è già uno dei nomi più discussi nel panorama calcistico europeo. Il talentuoso difensore classe 2005, di proprietà della Juventus e attualmente in prestito alla Roma, è al centro delle attenzioni non solo nel mercato tra i club, dove lui e la società bianconera dovranno prendere decisioni importanti sul suo futuro la prossima estate, ma anche a livello nazionale.Nato ad Amsterdam e con cittadinanza olandese, Huijsen possiede anche il passaporto spagnolo. Fino a oggi, ha rappresentato le nazionali giovanili olandesi, giocando con le maglie dell'Under 17, dell'Under 18 e dell'Under 19. Tuttavia, in vista della prossima pausa internazionale, sembra che la Spagna stia per strappare il giovane talento.Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Huijsen ha sempre preferito la selezione spagnola a quella olandese e attendeva solo l'opportunità di essere convocato ufficialmente. Tale opportunità sembra essere finalmente arrivata, anche se per il momento sarà per la selezione Under 21. La Spagna Under 21, guidata da Santi Denia, affronterà una partita cruciale contro il Belgio nelle qualificazioni per i prossimi Europei, e Huijsen è atteso a fare il suo debutto con la maglia rojigualda.