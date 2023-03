Il giovane Deanè stato protagonista del secondo episodio di "We the Next Gen" sul canale TikTok della Juventus. Le sue parole:"Sono arrivato a Torino ad agosto 2021, mi piace da subito. La chiamata della Juve? È venuto il responsabile dello scouting della Juve a vedermi e a parlare con me. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e pensavo di imparare tanto qui e infatti è così"."Allo stadio a volte mi fermano, mi fa molto piacere. Queste anno solo in Under 19, mi sono trovato bene da subito con Montero che è una leggenda. Parlava anche lui in spagnolo quindi mi sono sentito molto a mio agio"."Ne ho fatti sei in quattordici partite"."Sto prendendo la patente, mi sto preparando per la teoria. Sono passato in Next Gen a gennaio e ho notato che si gioca più con il fisico e più veloce."Dopo la doppietta ho festeggiato con i miei compagni. Non ho giocato la finale di andata perchè ero squalificato ma è stato bellissimo vedere i miei compagni lì con tutti i tifosi".