Huijsen, la FOTO da bambino con la maglia del Real: 'Andiamo a casa'

Huijsen-Real Madrid: il messaggio social del difensore

"Nos vamos a casa", "Andiamo a casa". Così, con un semplice ma sentito messaggio sul suo profilo Instagram,ha annunciato la sua imminente partenza per Madrid, sponda Real, dove inizierà una nuova avventura calcistica che lo vedrà protagonista ai massimi livelli del calcio europeo. Nel suo post social, il giovane difensore exha condiviso una bella immagine di lui bambino con la maglia dei blancos, a testimonianza di una passione per il top club spagnolo che lo accompagna praticamente da sempre.

Huijsen è già un rimpianto per la Juventus, che la scorsa estate lo ha venduto per poco più di 15 milioni di euro al Bournemouth, il quale a sua volta lo ha ceduto al Real Madrid per 60 milioni, pari alla clausola fissata dal club rossonero. La cifra è importante, anzi da record. Nel campionato spagnolo, infatti, nessuna squadra aveva mai speso tanto per acquistare un difensore: il primo posto prima dell'affare Huijsen era occupato da Jules Kounde, passato dal Siviglia al Barcellona per 50 milioni di euro.