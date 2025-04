Quando Tognozzi portò Huijsen alla Juventus: "A 15 anni aveva già una maturità impressionante"

AFP via Getty Images

Nei scorsi giorni è tornata con insistenza l'idea di una riorganizzazione della Juventus a livello dirigenziale. Dal nome dia quello di, fino a quello di. Le figure della dirigenza bianconera potrebbero assumere sfumature diverse, ad esempio con un incarico più operativo per lo stesso Calvo.Secondo La Gazzetta dello Sport non è da escludere nemmeno un ritorno di, ex responsabile dell'area scouting bianconera. Tognozzi, dopo l'esperienza con il Granada, è rimasto senza squadra, e alla Juventus è ricordato per essere stato tra i protagonisti della nascita della Next Gen, oltre ad aver portato a Torino diversi giocatori di livello come

Il retroscena di Tognozzi su Huijsen

In un'intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Tognozzi aveva parlato proprio della trattativa per portare l'attuale difensore del Bournemouth alla Juve."L’operazione Huijsen invece nasce in periodo Covid, grazie al contatto che avevamo con il suo ex agente, Alex Santisteban. Ci ha mandato alcuni video. Dopo cinque minuti del primo ho risposto: ‘Vengo subito a vederlo‘. Mi ha impressionato la maturità e la sicurezza che a quindici anni già aveva, oltre alle sue caratteristiche fisiche e tecniche".