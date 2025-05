Huijsen verso il Real Madrid, guadagna anche la Juventus: ecco quanto

AFP via Getty Images

Dean Huijsen potrebbe presto vestire la maglia del. Il giovane difensore centrale, classe 2005, oggi in forza al Bournemouth, è finito nel mirino dei Blancos, pronti a pagare la clausola rescissoria fissata aIl Real fa sul serio e vuole bruciare la concorrenza di altri top club europei come Chelsea, Arsenal e Liverpool, interessati al talento spagnolo cresciuto nelle giovanili della Juventus. Huijsen ha impressionato nella seconda metà della stagione in prestito alla Roma e, dopo il trasferimento al Bournemouth avvenuto per 15 milioni di euro più bonus, la sua valutazione è esplosa.

Quanto guadagna la Juventus

La trattativa, però, coinvolge indirettamente anche la Juventus . Il club bianconero, infatti, al momento della cessione al Bournemouth ha inserito una clausola che prevede il 10% sull’eventuale plusvalenza futura. Come riporta Sky Sport.Se il Real Madrid dovesse davvero pagare i 59 milioni della clausola, la plusvalenza per il Bournemouth sarebbe di circa 40 milioni (tolti i 15 milioni spesi per acquistarlo). Di conseguenza, la Juventus incasserebbe circaUn’ottima notizia per le casse bianconere, che potrebbero ottenere un introito utile senza dover cedere altri giocatori. Huijsen, nel frattempo, si avvicina sempre di più a un ritorno in Spagna, con il sogno di indossare la maglia del Real Madrid e affermarsi tra i grandi del calcio europeo.