Huijsen, rientro alla Juventus rimandato?

Le voci sul, la possibilità che resti ae... la. Ecco, sì, soprattutto laè pronto a tornare a Torino nella prossima stagione, ma sarà soltanto una tappa di passaggio?Due cose da sapere, intanto. La prima: sul suo futuro deciderà il club, in linea con quelle che saranno le nuove direttive della guida tecnica. La seconda: il ragazzo vuole trovare continuità. Se non sarà la Juve a garantirgliela, andrà altrove.Come raccontato da Romeo Agresti, lavuole puntare sunon per la prossima stagione, bensì per quella successiva.Questa intenzione è già stata riferita al suo entourage. Bisogna però vedere quella che sarà la visione delle persone a lui vicine per la prossima annata, soprattutto dopo il prestito in una squadra come la Roma.AL momento, ecco, è impossibile scartare qualsiasi ipotesi: è troppo presto per una sola direzione. Deciderà il prossimo allenatore bianconero...