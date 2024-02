Il futuro nel calcio è sempre pieno di incertezze e possibilità, e uno dei protagonisti di questa narrazione è Dean. La Roma desidera trattenere il giovane talento, conscia della sua ambizione e della sua ricerca di opportunità immediate per giocare regolarmente. Tuttavia, la Juventus ha manifestato chiaramente la sua intenzione di investire pesantemente su Huijsen, già pianificando il rinnovo contrattuale nelle settimane precedenti alla sua decisione di essere prestato al Frosinone, prima che la Roma entrasse in gioco.La Juventus ha siglato un nuovo accordo con Huijsen, estendendo il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Questo rinnovo include anche un considerevole aumento salariale rispetto alla precedente estensione contrattuale firmata lo scorso giugno. Con questo nuovo contratto, Huijsen è legato saldamente alla Juventus, dimostrando la fiducia del club nel suo potenziale.