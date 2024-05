Huijsen lascia la Juventus? Cosa sappiamo



Quali squadre lo cercano?



I numeri di Huijsen in questa stagione

14 presenze in Serie A

2 gol

1 assist

Deane la: è finito un amore? Verrebbe da rispondersi che sì, ora le parti sembrano più distanti rispetto a prima. Galeotta è stata l'intenzione di Dean di pretendere più spazio. O meglio: di prenderselo a Roma, quando tutto andava in direzione Frosinone. Pure la volontà della Juve, che avrebbe ben volentieri testato il centrale in una piazza (all'apparenza) con meno pressioni e più minutaggio a disposizione.Alla fine: Mourinho e la Roma, e la Roma che cambia ancora guida tecnica, e De Rossi che ritrova Smalling. Lasciando sempre più ai margini Dean, pronto a rientrare a Torino quest'estate.La Juventus prevede di vendere per poi reinvestire sul mercato, puntando soprattutto a ingaggiare grandi obiettivi come Koopmeiners o Zirkzee. Tra i giocatori che potrebbero essere sacrificati figura appunto Dean Huijsen. Il giovane del 2005 tornerà a giugno dal prestito alla Roma, ma la sua permanenza a Torino non è garantita.Huijsen ha attirato l'attenzione di diversi club esteri, con Borussia Dortmund e Newcastle in prima linea per aggiudicarsi il difensore olandese. La Juventus stima il valore di Huijsen intorno ai 30 milioni di euro, una somma che sarebbe necessaria per acquistarlo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.