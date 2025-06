Huijsen: "Voglio giocare con i migliori. 58 milioni? Non mi fa molto effetto"

Dean Huijsen è stato protagonista di una stagione davvero importante. Il difensore ha collezionato ben 36 presenze con la maglia dele diventando uno dei pilastri del club, tanto da attirare l'attenzione del. I Blancos non hanno esitato e hanno pagatoper il classe 2005, che è diventato il difensore più pagato nella storia de LaLiga.Insomma, un'annata che Huijsen difficilmente scorderà. L'ex Juventus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di As, parlando della nuova avventura al, ma anche dell'importanza die del debutto con la

Le parole di Huijsen

"Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile il mio passaggio al Real Madrid. Ringrazio Florentino, i direttori sportivi e tutte le persone che sono state coinvolte. Sono felicissimo. Con Xabi Alonso abbiamo parlato un po' della squadra, di quello che aveva in mente e del progetto. Naturalmente vogliamo tornare a vincere e siamo sicuri di riuscirci. Penso di essere un difensore con un buon piede e naturalmente lui vuole che aiuti la squadra quando esco con la palla"."Il mio progetto era di fare due anni al Bournemouth, crescere e poi vedere cosa avrei potuto fare. Ma le cose sono andate molto velocemente, più del previsto. Acquistato dal Real Madrid per 58 milioni? Non mi fa molto effetto, la cifra che hanno pagato era per la clausola"."Huijsen più Varane o più Ramos? Il mio idolo è Sergio Ramos. Per me è molto completo e aveva tutto, anche in termini di leadership, goal e personalità, per questo aspiro a diventare come lui"."La chiamata di Mourinho a Natale? Ero con la mia famiglia e il telefono ha squillato. Non potevo crederci. Gli sono molto grato e sono molto felice di essere stato alla Roma. Mi ha scelto lui, sapete com'è fatto. È uno che non ha paura e se pensa una cosa, la fa senza paura"."Voglio giocare con i migliori, se posso farlo tanto meglio e Mbappé, Vinicius, Rodrygo e Bellingham sono tra i migliori in circolazione. Conoscevo solo Asencio personalmente, ma non vedo l'ora di conoscere tutti. Mi hanno scritto in molti, sei o sette mi hanno dato il benvenuto. Al Bournemouth il 2 era quasi l'unico numero libero e il 12 è il numero che ho in Nazionale. Vedremo che numero indosserò a Madrid"."L'esordio con la Spagna contro l'Olanda? Ci sono stati dei fischi. Me lo aspettavo. Già durante il riscaldamento ho sentito insulti e urla. Questo mi ha motivato ancora di più. Non mi importava".





