Huijsen, il trasferimento al Real Madrid è da record: nessuno come lui

Dean Huijsen è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il difensore giocherà con i Blancos nella prossima stagione dopo appena un anno in Inghilterra con il, in cui ha messo ancora una volta in mostra il suo talento.L'ex Juventus ha scalato in fretta le gerarchie, diventando un titolare fisso e guadagnandosi l'interesse del club spagnolo, che si è presto assicurato uno dei prospetti. Huijsen può essere un rimpianto per i bianconeri, che l'hanno venduto per poco più di 15 milioni al Bournemouth, mentre la sua cessione al Real Madrid ammonta, clausola fissata dal club rossonero.

La cifra è importante, anzi, da record. Nel campionato spagnolo: il primo posto fino all'arrivo di Huijsen era occupato da Kounde, passato dal Siviglia al Barcellona per 50 milioni di euro.