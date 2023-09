Tra poche ore lascenderà in campo contro il Sassuolo e stando alle novità delle ultime ore, potrebbero esserci delle variazioni di formazione nel match del Mapei. I bianconeri dovranno fare a meno di Paul Pogba e di Alex Sandro, con il primo sospeso dal TNA in via cautelare e con il brasiliano, che ha evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra che lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno 45 giorni. Emergenza che Max Allegri dovrà risolvere con l'inserimento dal primo minuto di uno tra Gatti ed, con il primo che sembra in vantaggio, ma con l'olandese che da questo momento potrebbe avere ottime possibilità di essere schierato a più riprese dall'allenatore livornese. Sulla questione è intervenuto anche ildel ragazzo,, che ha rilasciato delle dichiarazioni in'Sta andando molto bene e ha imparato tantissimo in prima squadra. Tutti i giocatori sono molto gentili e il suo profilo è di livello superiore.'.'No, non è così, siamo molto felici che possa giocare lì in modo che possa ottenere i suoi minuti.. La Next Gen è il posto perfetto in cui giocare, quando è necessario sarà pronto per la prima squadra'.'Ovviamente non speriamo che qualcuno si infortuni, ma questo è il calcio eadesso. Forse farà il suo debutto ufficiale e molto altro ancora'., si prende cura di lui e impara molto da lui. Quindi sì, siamo molto contenti del mister'.'Sì, lo hanno fatto, ma onestamente non avevano alcuna possibilità.'.per poter imparare da lui: l'obiettivo è semplice'.. Questo è il nostro obiettivo! Si è legato a tutti i giocatori perché parla bene l'italiano anche con i giocatori italiani Yildiz Nonge Muharemovic e altri ancora.Solo per citarne alcuni'.