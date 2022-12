Non può passare inosservat. Tra i tanti giovani che Allegri ha lanciato nell'amichevole contro il Rijeka ce n'era uno più giovane degli altri. proprio Huijsen. Olandese, nato il 14 aprile 2005, compirà quindi tra qualche mese 18 anni anche se a vederlo contro i croati, è stato tra i migliori in campo. Aggressivo, senza paura di sbagliare un anticipo sull'attaccante e con grande personalità anche palla al piede, tanto da essersi proposto anche in zona offensiva. Un'amichevole contro una squadra di caratura limitata, certo, in un Allianz Stadium senza pubblico,Tanta voglia di marcare in avanti, seguendo il proprio avversario anche nella metà campo offensiva che ha ricordato in parte Matthijs De Ligt. E d'altronde, la scuola è la stessa, quella olandese e l'ex difensore della Juve rappresenta uno dei modelli per il classe 2005e con la primavera di Paolo Montero ha già realizzato sei gol. Forse è ancora presto per dire che alla Continassa, pochi mesi dopo il suo addio, hanno già il nuovo De Ligt prodotto in casa ma se già le aspettative erano alte, dopo quest'oggi l'ex Malaga si conferma uno dei talenti maggiori in circolazione.Allegri lo ha promosso: "È stato molto bravo, in partita si trasforma. Ha giocato una partita tranquilla, ha fatto buone chiusure. Ha una buona tranquillità anche con la palla sui piedi",. Ed alcune di queste società non hanno mollato la presa, vedendo i continui progressi del 17enne. Porta chiusa però, a Torino ora se lo godono.Intanto, dopo Iling Junior, Mulazzi e Barbieri, la Juve potrebbe presto blindare anche l'olandese prolungandogli il contratto in scadenza nel 2024.