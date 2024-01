Il trasferimento di Dean Huijsen alla Roma è ufficiale da poche ore. Di questa operazione ha parlato il direttore sportivo del Frosinone, Angelozzi, che ha mostrato tutta la sua delusione per non essere riuscito ad ingaggiare il difensore di proprietà della Juventus. Queste le sue parole a DAZN: "Vogliamo gente che viene con voglia. Huijsen voleva venire da noi, lo avremmo accontentato in tutto e mi hanno deluso come persone". Il giocatore infatti era ad un passo dal Frosinone prima che la Roma decidesse di prenderlo, convincendo il ragazzo.