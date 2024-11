Ad AS,torna a parlare così del suo periodo da giocatore della Juventus. Ecco le sue parole."Ho rifiutato Barcellona e Real Madrid per venire alla Juventus? Sì...Credo di aver preso la decisione più difficile. Ma l’Italia ha la reputazione di avere buoni difensori e lì ho imparato molto. Il mio esordio a San Siro con la Juventus contro il Milan? Quando gioco ho molta fiducia in me stesso. E al mio debutto non vedevo l’ora di scendere in campo".