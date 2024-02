Dean Huijsen, le parole sul futuro

Juventus, Huijsen tornerà a giugno?

Roma-Huijsen, possibile sconto

L'esonero di José Mourinho sembrava aver complicato la situazione dalla Roma. Il classe 2005 infatti, voluto fortemente dal portoghese, non è stato inserito nella lista Uefa e nell'ultima partita, Daniele De Rossi gli aveva concesso solo pochi minuti. Ecco perché allora la serata di ieri può essere una svolta per Dean. L'olandese ha segnato il gol del 4-0 contro il Cagliari poco dopo essere subentrato dalla panchina: "Non è un record perchè sono il secondo più giovane (dopo Romagnoli) ma è un dato molto buono. Sono molto orgoglioso e felice".A far rumore però, sono altre dichiarazioni che Huijsen ha rilasciato a Sky nel post partita: "futuro? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto". Niente di sorprendente in realtà, anche se ora i tifosi giallorossi sognano la permanenza del talento olandese, che ha già mostrato qualità importanti in queste sue prime partite con la Roma. Ma qual' la situazione per il futuro?come sappiamo, si è trasferito alla Roma in prestito secco oneroso. Il club giallorosso non ha la possibilità di riscattare il ragazzo, che quindi rimane totalmente sotto il controllo della Juve. Alla Continassa infatti, puntano molto sul difensore. L'intenzione della società era proprio quella di lasciar partire momentaneamente il ragazzo proprio per permettergli di accumulare esperienza e minutaggio in Serie A, in modo poi da tornare ancora più pronto in estate.Nell'accordo trac'è però una clausola interessante, perché, come scrive calciomercato.com, allo scattare della decima presenza di Huijsen verrà applicato uno sconto di 200mila euro sulla cifra per il prestito. Uno "sconto" che dopo la partita di ieri si avvicina. Ma per la Juve non sarebbe un problema, anzi; più Dean giocherà, più in casa bianconera saranno felici.