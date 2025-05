Huijsen fa goal e il Bournemouth batte l’Arsenal. Adesso ha un record in Premier League

Dean Huijsen continua a stupire in Premier League. Il giovane difensore olandese, ex Juventus, è stato ancora una volta decisivo per il Bournemouth, firmando il gol che ha avviato la rimonta contro l'Arsenal. I Gunners erano passati in vantaggio, ma il pareggio è arrivato grazie a un'incornata precisa di Huijsen, che ha battuto il portiere avversario con un colpo di testa in mezzo all’area, sugli sviluppi di una rimessa laterale.La squadra di Andoni Iraola ha poi completato la rimonta vincendo 2-1, portando a casa tre punti fondamentali. Il dato più impressionante riguarda proprio Huijsen: con tre gol realizzati di testa, è il difensore più prolifico della Premier League in questo fondamentale.

Arrivato in Inghilterra con la fama di talento emergente, Huijsen sta dimostrando di essere molto più di una promessa. Oltre alla solidità difensiva, sta facendo la differenza anche in fase offensiva, diventando una vera arma sulle palle inattive. Il Bournemouth si gode il suo gioiello, mentre in Italia qualcuno potrebbe già iniziare a rimpiangerlo.