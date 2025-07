AFP or licensors

Huijsen fa chiarezza: 'Conceicao? Non lo farei mai, chi mi conosce lo sa'

39 minuti fa



Se la Juventus ha già lasciato il Mondiale per Club, chi invece è ancora dentro è l'ex bianconero Dean Huijsen, che affronterà nei quarti di finale il Borussia Dortmund. Il difensore ha sfidato e battuto la Juventus negli ottavi, giocando da titolare e andando vicino anche al goal. Durante la partita, anche un diverbio con Francisco Conceicao, che agiva dalla sua parte.



In particolare, nel corso del primo tempo, Huijsen e Conceicao hanno avuto una breve discussione ravvicinata; subito dopo l'ex Juventus è stato ripreso mentre sputava e la prospettiva poteva ingannare e far credere che Huijsen avesse preso il portoghese. Non è stato così però come ha spiegato il difensore sui suoi canali: "Per favore non cercate cose dove non c’è niente: chi mi conosce sa che non farei mai una cosa così e non lo farò mai. Ho semplicemente sputato per terra". Solo un accenno di discussione tra i due, niente di più.