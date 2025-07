Huijsen espulso in Real Madrid-Borussia Dortmund: rosso diretto per l'ex Juve, cosa è successo

Getty Images

Ilbatte 3-2 ilnei quarti di finale dele martedì prossimo, l'8 luglio, al Met Life Stadium di East Rutherford affronterà il PSG in semifinale con la possibilità di giocarsi l'accesso alla finalissima che proclamerà il club campione del Mondo, titolo che verrà assegnato il prossimo 13 luglio, sempre nel New Jersey.I Blancos, tuttavia, saranno costretti a farlo senza. Il difensore nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo è stato infatti espulso in pieno recupero e di conseguenza salterà il penultimo atto del torneo. Un'assenza pesante, dunque, che priverà Xabi Alonso di una pedina fondamentale nella supersfida contro i campioni d'Europa.

Huijsen espulso: cosa è successo

Huijsen è stato espulso al 96' di Real Madrid-Borussia Dortmund a causa di un evidente fallo ai danni di Guirassy che era ormai lanciato a rete. Una trattenuta plateale da parte dell'ex Juventus che gli è costata il cartellino rosso. Il Dortmund, poi, ha trasformato il rigore del 3-2 che non è bastato ai tedeschi per riaprire la partita.